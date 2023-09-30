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قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢٣.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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