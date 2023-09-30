وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة في تبني رؤية التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم اجتمع في 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة، وهي الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة، فكل هذه أهداف اتفق عليها العالم.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن: مصر كانت سباقة في تبني هذه الرؤية، وهذه الأجندة ساهمت فيها كأحد الخبراء، كانت رؤية تشاركية من الشعب المصري.

وتابعت وزيرة التخطيط: إحنا في مصر فين من تحقيق هذه الرؤية؟، وصلت لـ70 نقطة وتقدمنا وتم تصنيفنا ضمن 26 دولة ملتزمة بالتنمية المستدامة.

وأوضحت أن البعد الاقتصادي والاجتماعي جزء أصيل من تحقيق الخطط التنموية، حيث نتحدث عن الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات والاستثمار في العنصر البشري.

وواصلت أنه كان لابد في هذه الفترة من تكثيف الاستثمارات العامة حيث زادت من 110 مليارات جنيه في 2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام.

واستطردت وزيرة التخطيط: في رؤية مصر 2023 الخاصة بالتعليم الجامعي موفرين الإتاحة من خلال 103 جامعات ونعمل على تحقيق التنافسية، وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 120 ألف فصل، وحققنا رؤية مصر في تحقيق العدالة المجانية، و65% من هذه التنمية ذهبت لمحافظات الصعيد، لكن لم نستطع تحقيق رؤية وجود 35 طالبا في الفصل، وهذا يحتاج 460 مليار جنيه.

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