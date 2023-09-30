50% مشروعات خضراء.. "وزيرة التخطيط" تستعرض دور الوزارة التنموي ورؤيتها المستقبلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة أصدرت معايير الاستدامة البيئية على مستوي قومي، ووصلت إلى 40 % مشروعات خضراء، وتستهدف الوصول إلى 50 % بحلول العام القادم.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الوزارة التنموي ورؤيتها المستقبلية في ظل التحديات غير المستبوقة، مشيرة أن مصر وصلت إلى أقل معدل بالبطالة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، أنه يتم العمل حاليًا على مشروعات التكييف، وتبطين الترع، وحماية السواحل المصرية، ومشروعات تحلية المياه.

وأكدت، أن الحكومة عملت على رفع كفاءة المؤسسات من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وأشارت إلى، إطلاق منظومة بيان للحسابات القومية وتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت منذ قليل جلسة، واقع الاقتصاد المصري، بحضور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.



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