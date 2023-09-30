رئيس الوزراء يكشف موعد إنتاج جميع المنتجات البترولية محليًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز باستثمارات قاربت 1.2 تريليون جنيه، والعام المقبل ستكون الدولة قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية، مع استمرار استيراد الزيت الخام؛ ولكن سيكون مكررًا ويتم إنشاؤه في مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار سابقًا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، في حضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تم إنفاق 6.6 مليار جنيه على شبكات نقل بترول خام ومنتجات، و572 مليار جنيه على مشروعات التنمية والإنتاج، و52 مليار جنيه على مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات، و20 مليار جنيه على شبكات نقل الغاز، و23 مليار جنيه طاقة تخزينية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على إنشاء بنية أساسية لشبكة كهرباء تخدم 30 عامًا مقبًلا، ووصلنا إلى 59 ألف ميجاوات بكل المشروعات الموجودة التي نفذتها الدولة المصرية.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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