وزيرة التخطيط: توطين الصناعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يتم توطين الصناعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، بتحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة، وإنشاء أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، وتأهيل 17 تحالفا دوليا للدخول في هذا النوع من المشروعات.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، السبت، أن طرح الصندوق الفرعي للطروحات ضمن صندوق مصر السيادي، كان يتطلب أكثر من شكل سواء للإدارة أو حق انتفاع أو امتلاك حصص أو زيادة رأس المال.

وأوضحت أن فوائد الطرح جاءت كالتالي:

1- إضافة خبرات جديدة للدخول في هذه الشركات.

2- زيادة الحوكمة والرقابة.

3- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابعت "هالة السعيد" أن مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية للأمم المتحدة، وأن مصر مصنفة أنها من أكثر الدول التزامًا بتحقيق بنود التنمية المستدامة، وأنه تم العمل على رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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