من يراقب عمل الصندوق السيادي؟.. وزيرة التخطيط تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

ردت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تساؤل: من يراقب عمل الصندوق السيادي؟.

وأضافت "السعيد"، في كلمتها باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن أنه صندوق مغلق ولا أحد يراقبه.

وتابعت: الصندوق بيراقبه الجهاز المركزي للمحاسبات، ويراقبه أيضا مراقبون معتمدون وله جمعية عمومية يترأسها رئيس الوزراء، ووزراء و7 قامات علمية من الخبراء.

وواصلت وزيرة التخطيط: النقطة المهمة، إذا لم أطبق معايير حوكمة دولية، محدش هيشتغل معايا، وهو عضو المنتدى الدولي للصناديق الاستثمارية، والصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية.

واستطردت هالة السعيد: إحنا بنعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وبندخل في شراكات مع القطاع الخاص، وندعم الشركات الناشئة، مثل تطوير مجمع التحرير، وسيتم تحويله لمكان متعدد الأغراض، وأرض القرية الكونية، تم تحويلها لمجمع للمدارس وعلى أعلى مستوى.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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