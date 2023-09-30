وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية عانت خلال الفترة من 2013 لـ 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن كل المؤشرات الاقتصادية استمرت في المعاناة خلال الفترة من 2013 حتى 2016 نتيجة الأحداث التي وقعت من 2011 إلى 2013.

وأضاف وزير المالية، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: لأن الاقتصاد بياخد فترة، وفي 2013 و2014 خدنا منح، لكن الاقتصاد نفسه مش قادر ينطلق إلى أن جاء عام 2016، والكل قال لازم إصلاح اقتصادي والجميع تخوف، والرئيس ذكر في اجتماع جمع كل المسئولين الاقتصاديين والأمنيين والغالبية إزاي كانوا متخوفين.

وتابع محمد معيط: الرئيس قال في نوفمبر 2016 هياخد القرار ويتحمل المسئولية وخد القرار وحط أمله على ربنا وعلى الشعب المصري.

وواصل: التصور كان طريق نخرج بيه من الوضع، وحصل وبدأنا نشوف آثار واستقرار في أسعار الصرف والسلع متوفرة وبدأ العالم يتكلم على مصر، مصر تبزغ، ونجم ساطع في الإصلاح الاقتصادي، والدولة بتعوض اللي حصلها في 2011.

واستطرد: إلى أن جاء وباء 2020، وأتذكر اجتماع 5 أبريل 2020 وقلت العالم بيقفل، وكان هناك شعورا بيننا كلنا أن الرئيس قلق على ما حققناه من إصلاح، يا ترى هيتاكل ويضيع كل اللي عملناه!.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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