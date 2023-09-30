شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة غدا بكل الأنحاء وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا، انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ضعيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.