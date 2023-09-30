شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: عملنا على رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن: إن رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية وميكنة الرؤية فيها متابعة دقيقة للاستثمارات، وأطلقنا منظومتى أداء وبيان للحصول على بيانات الناتج المحلى بشكل دقيق.

وتابعت عملنا على ميكنة مكاتب الصحة والوحدات وهى ليست بنية معلوماتية لوزارة الصحة ولكن للتخطيط أيضا لتحديد الاحتياجات بشكل سليم، وبالتعاون مع الوزارات ميكنا 350 مركز تكنولوجى لتقديم خدمات للمواطنين وخدمات متنقلة تصل للمواطنين في أماكنهم والأماكن التي بها كثافة وأطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومى ويتم تسليط الضوء على بعض العناصر المقصرة ولدينا الكثير من العناصر الناجحة ودربنا 120 ألف متدرب في الاكاديمية الوطنية للتدريب وكل هذا يتم مع كبرى المؤسسات الدولية والمحلية في هذا المجال.