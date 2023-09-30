شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مهمة من كلمة رئيس الوزراء فى مؤتمر حكاية وطن (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في كل النواحي على مدار أكثر من 9 سنوات.

وقال مدبولي - في كلمته خلال مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - " إنه لشرف كبير لي ومسؤولية عظيمة أن أقف أمامكم اليوم لكي استعرض ما قامت به الدولة على مدار أكثر من 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة والتي تخدم المواطن، إنجازات بكل المقاييس غير مسبوقة لم تحدث من عقود ولا أبالغ إذا قلت لم تحدث من قرون".

وقال مدبولي في كلمته "الحقيقة كيف نبدأ قصة حكاية هذا الوطن ونحن في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية وما سببته من تداعيات وتحديات كبيرة من تضخم وارتفاع في أسعار السلع التي جعلت جميع الدول على مستوى العالم وخاصة الدول النامية ومنها مصر التي تعاني من قضايا التضخم وارتفاع الاسعار.. وأصبح لسان حال المواطن اليوم بالرغم من كل ما يراه من إنجازات يتساءل عن هذه الأزمة كيف سنخرج منها ويتساءل أيضا كيف ستكون مصر دولة مثل دول كثيرة نراها اليوم في العالم وأصبحت هذه الدول أمثلة للنجاح والتقدم".

وأضاف مدبولي "دائما المواطن يتساءل متى سنكون دولة اقتصادها بنفس قوة دول مثل اليابان وكوريا والصين والصين وألمانيا ولا حتى ماليزيا التي أصبحت حاليا من الدول المتقدمة".

وتابع قائلا: "إن ما وصلت إليه هذه الدول اليوم والشكل الذي أصبحت عليه، لم تصل إليه في يوم وليلة، وهذا ما يجب علينا جميعا أن نعرفه.. فاليوم إذا كانت ماليزيا أحد الدول المتقدمة وسنغافورة من أحسن الدول على مستوى العالم وألمانيا التي بدأت تجربتها بعد الحرب العالمية الثانية حيث بدأت من دمار شامل واليوم أصبحت رابع اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في أوروبا إلى جانب الصين النموذج القوي والعملاق، فإن هذه الدول لم تصبح ذات شأن في يوم وليلة، بل أخذت وقتا وتعبا وعملا مستداما ومتواصلا على مدار عقود"، مشيرا إلى أن سنغافورة لكي تحقق التنمية والنهضة التي وصلت إليها ظلت على مدار أكثر من 20 عاما لكي تصل إلى ما هي فيه بعد عمل بشكل متواصل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التجارب للدول الناجحة التي أصبحت متقدمة، أثبتت أن التنمية كانت هي الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها.

فيما يلى نرصد أرقاما مهمة من كلمة رئيس الوزراء:

حققنا إنجازات غير مسبوقة لم تحدث من قرون فى الدولة

الدولة أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية

لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس

أنفقنا أكثر من 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية

ما تم عمله فى سيناء خلال 9 سنوات لم يتم تحقيقه من قبل فى مصر

هنغطى مصر 100% بشبكات صرف صحى بنهاية مبادرة حياة كريمة

بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه

كان لدينا 50 جامعة فى 2014 وأصبحنا اليوم 96

الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4312 مدرسة

تنفيذ 17 مجمعا صناعيا بأكثر من 5 آلاف وحدة صناعية

إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي