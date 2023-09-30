شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر قفزت 19 مركزا فى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر قفزت 19 مركزا في تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، ووصلت إلى المرتبة 97 في تقرير 2021 مقابل 116 في تقرير عام 2020 رغم تراجع المؤشر العالمي.

أكدت وزيرة التخطيط في كلمتها خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية زيادة هيكل الإنتاج بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الهيكل الإنتاجي والقطاعات الإنتاجية لانها توفر قيمة مضافة، وفرص عمل لائقة، وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، فوصلت الزيادة من من 25 % إلى 35 % في الوزن النسبي بالاقتصاد.

أشارت إلى أن هناك مستهدفات كمية وإجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية مثل زيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمكون التكنولوجي وقطاع الأمن الغذائي من أجل تحسين مؤشر الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التعهيد، فهناك فرصة للوصول إلى 9 مليارات دولار في هذا القطاع.