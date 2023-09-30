شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر لم تعرف إلا عجزا أوليا في الموازنة خلال 43 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر لم تعرف خلال 43 سنة إلا عجزا أوليا في الموازنة، مضيفا أن العالم لا يعترف بالعجز الكلي، ولكن بالعجز الأولي الذى يقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تستطيع أن تغطي كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين والفوائد، لأنه إذا كان لديها موارد تزيد عن مصروفاتها فتستطيع خلال سنوات تخفيض ديونها.

أضاف وزير المالية في كلمته خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: مصر بدأت تحقق فائضا أوليا مستمرا في الموازنة العامة منذ 2017 وحتى الآن، ومتوقع استمرار تحقيق فائض يصل إلى 2.5 حتى عام 2027 – 2028.

شدد "معيط" على أن الدين العام لم يتاثر بسبب اضطراب في المالية العامة والتي تحقق فائضًا أوليًا ولكن جاء نتيجة تغير سعر الصرف، مبينا أن هيكل إنفاق المالية العامة للدولة كان عبارة عن 4 أجزاء ربع أجور وربع دعم وربع فوائد وربع تشغيل الدولة وهو الاقتراض أو العجز، لكن هذا الهيكل تغير مع الوقت نتيجة تقليل الدعم والتوجه نحو زيادة الاستثمارات والمبادرات الصحية.