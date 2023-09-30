شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة فى تبنى الأجندة التنموية للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، إن العالم اجتمع في 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة، ووضع أجندة أهداف منها الحد من الفقر والجوع، طاقة نظيفة، فرص عمل لائقة، وكلها اتفق عليها العالم، ومصر كانت سباقة في تبنى هذه الأهداف.

وأضافت وزيرة التخطيط: هذه الرؤية ساهمت فيها كأحد الخبراء وكانت رؤية تشاركية شارك فيها كل أبناء الشعب المصرى، وكانت لها أبعاد أساسية منها الرعبد الاقتصادى والبيئى.

وأكدت أن الأهداف التى اتفق عليها العالم جوتيرش، قال إن إحنا محتاجين خطة إنقاذ بسبب الأزمات التي يمر بها العالم، وقال إن هناك تراجع و50 % من الأهداف خرجت من السياق، لكن مصر وصلت إلى 70 نقطة، وتقدمنا 6 مراكز من وقت تقييم هذه الأجندة، ومصنفين صمن 26 دولة في العالم من الدول الملتزمة بتحقيق الأهداف حول العالم .

وأكملت: نوثق الجهود ونعرضها في تقارير تشاركية وتقارير على مستوى المحافظات وتقارير مؤشر تنافسية المحافظات على المستوى الأممى، ويتم إرساله إلى الأمم المتحدة، ونحن نضع الخطط المستقبلية والسنوية لدينا مجموعة تتم على أسس علمية وبعض المؤشرات التي تخرج من كل الوزارات المعنية والبعد الاجتماعى والاقتصادى بعد أصيل.