شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يحقق توازنا ويحمى عمالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، إن رؤية مصر 2030 هو المشروع الأكبر على مستوى العالم، واطلقنا حياة كريمة في أفريقيا علشان نقدر مع الدول العربية أنه يكون مثال يحتذى بيه في الدول الأفريقية.