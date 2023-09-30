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الرئيس السيسي للمواطن: عاوز تعيش أنا معاك عاوز تصرف على أولادك أنا جنبك

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كل أزمة هتعملها أو تتعمل فيك هيبقى ليها تداعيات وبقول الكلام ده لكل مصري بسيط في الشارع.

 

وأضاف: الدولة بتدفع تمن الـ450 مليار دول من لحم الحى وأنت كمواطن عاوز تعيش وأنا معاك عاوز تربى أولادك وأنا جنبك وتشغلهم وده حقك، بس لازم نفهم الحكاية حكاية بلدنا 43 سنة وهى كده عاوزين تخرجوا منها.

 

وتابع: كان في 5 ملايين مصري شغالين في المشروعات أيام ، وأنا بقعد مع متخصصين موجودين معانا في المسئولية وبيبقى في تواصل مع خبراء نظرائهم في الجامعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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