شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "المطلوب قبل عام 2014 كان إن الناس تأكل بس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ظلت لسنوات عديدة تعاني من العجز متابعا: "اتوقف أمام الخط ده.. العجز موجود والسلف موجود وكان المطلوب الأول قبل 2014 إن الناس تأكل بس حتى لو الدولة بدون مقومات.. لدرجة أن أهلها يفتكروا أن الناس مش عايشة فيها.. فيه حد لازم يدفع من أجل الأجيال الجديدة.. فيه حد لازم يضحي".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، خلال جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".