شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: لأول مرة فى مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، إن رؤية مصر 2030 هو المشروع الأكبر على مستوى العالم، مضيفة: اطلقنا حياة كريمة في أفريقيا علشان نقدر مع الدول العربية أنه يكون مثال يحتذى بيه في الدول الأفريقية.

وتابعت وزيرة التخطيط: لأول مرة يوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حماية لعمالنا، وهذا يحقق توازن كبير للحفاظ على العمالة والمؤسسات، واشكر اتحادات القطاع الخاص واتحاد العمال، مضيفة: رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية وميكنة الرؤية فيها متابعة دقيقة للاستثمارات واطلقنا منظومتى أداء وبيان للحصول على بيانات الناتج المحلى بشكل دقيق.