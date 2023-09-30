شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة أطفال كنيسة بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية أن أبناء وبنات كنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، التهنئة، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جاء ذلك بقيادة الأب إرميا عياد، راعي البازيليك، والدياكون أنطوان عياد.

وقام أبناء وبنات الكنيسة، بتوزيع الهدايا التذكارية على العاملين، والمارة حول مسجد الصحابة، بشرم الشيخ، وجال الأمن حول البازيليك.

وتأتي هذه المبادرة السنوية كتعبير عن الإخوة الإنسانية، والمحبة، والشراكة، التي يجب ان تنمو في قلب الطفل، وعقله، تجاه الجميع دون النظر إلى دينه، ومعتقده.