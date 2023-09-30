شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: لدينا شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر ونفذنا مشروعات أمن غذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة لديها شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر، وسط تنسيق مميز بين الشركاء. وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: ": الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي على مستوى عالمي مع الشركاء الدوليين".

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