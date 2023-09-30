الارشيف / أخبار مصر

رانيا المشاط: لدينا شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر ونفذنا مشروعات أمن غذائي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: لدينا شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر ونفذنا مشروعات أمن غذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة لديها شراكات عديدة لتطوير سكك حديد مصر، وسط تنسيق مميز بين الشركاء. 

 

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: ": الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي على مستوى عالمي مع الشركاء الدوليين".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا