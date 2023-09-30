رانيا المشاط: برنامج فرصة بالتعاون مع البنك الدولي يوفر فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية نفذت حزمة من مشروعات الأمن الغذائي على مستوى عالمي مع الشركاء الدوليين.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والانجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام في العاصمة الإدارية: "برنامج فرصة بالتعاون مع البنك الدولي يساعد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويوفر فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا".