شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما قصيرا عن دعم الصناعات الوطنية خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي عن جهود دعم الصناعة.

تطرق الفيلم إلى المدن الصناعية والطرق وتوفير الطاقة وكيف قبلت الدولة المصرية التحدى وواجهت المشكلات واقتحمت ملف الصناعى من خلال جهاز تنمية المشروعات والمنح لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، واستطاعت ان تعطى حوافز للمصريين وبنت بنية تحتية وأنشأت 17 مجمعا صناعيا وتم الانتهاء من تخصيص من 4 مجمعات صناعية وجار التنفيذ.

كما وطنت الدولة صناعة السيارات الكهربائية وقررت تنشئ بنية تحتية للمصنعين الجدد والاهتمام بصناعات الألومنيوم والصلب والاهتمام بالصناعات الستراتيجية مثل الغزل والنسيج والرخام الجرانيت واهتمامها بوضع اسم صنع في مصر على مصنع الاسمنت في بنى سويف .