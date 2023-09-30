شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: الناتج الصناعي وصل 357 مليار جنيه في 2014 وأصدرنا 24 رخصة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مؤشرات الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات في 2014 وصل إلى 21.9 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات 35.8 مليار دولار في 2022، بينما وصلت قيمة الصادرات الصناعية في العام 2014 إلى 12.1 مليار دولار، في حين وصلت إلى 22.2 مليار دولار خلال 2022.

أضاف وزير الصناعة خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الناتج الصناعي وصل في 2014 إلى 357 مليار جنيه، بينما وصل في 2022 إلى 1.2 تريليون جنيه، كاشفا عن إصدار 24 رخصة ذهبية حتى الآن.