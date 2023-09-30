ضبط 59 متهمًا بحوزتهم 72 كجم مخدرات و60 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 23 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 37.500 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 24 متهمًا.

ونجحت الحملات في ضبط 35 متهمًا، بحوزتهم 60 سلاح ناري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.