ضبط 3 أشخاص بالقاهرة انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة "توكتوك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، بحوزتهما هاتفين محمول بأسلوب "النشل".

وضبطت أجهزة الأمن بالمقطم (عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (سيارة - مركبة " توك توك") وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.