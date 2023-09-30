الداخلية تطبق خطة تأمين المدارس والمعاهد والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خططًا أمنية لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلاً عن تكثيف المرورات وتعيين الإرتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات.

وتواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور ، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة ، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تفقدت الحالة الأمنية لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024.