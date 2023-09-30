شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي: تمت ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الدولي له عدة مبادئ ومعايير دولية وتنفذها الدولة المصرية، وأهم ركائزها ضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية، بالإضافة لتحقيق مبادئ الشراكة الشاملة، لافتة إلى أنه يتم قياس فاعلية التمويلات من خلال مقاييس شفافة ونزيهة.

وأوضحت «المشاط» خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن ترجمة المبادرات الرئاسية إلى شراكات دولية بدأ منذ إعلان الرئيس السيسي عام 2015 في شرم الشيخ العديد من المشروعات التي ساعدت على صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة في مختلف مجالات المجتمع والبيئة ومبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تعيد صياغة الاستراتيجات القطرية التي تحدد علاقة مصر بالشركاء بعد إقرارها من مجلس الوزراء، وتحدد علاقة مصر مع المؤسسات في شكل واضح.