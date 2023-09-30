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صحة وتعليم وثقافة وتمكين للمرأة.. أرقام مهمة فى ملف إنجازات الدولة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

ونستعرض فى هذا الإنوفجراف، أرقام مهمة فى ملف إنجازات الدولة لا سيما فى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة وتمكين للمرأة:

 

 

أرقام مهمة فى ملف إنجازات الدولة
أرقام مهمة فى ملف إنجازات الدولة

 

أرقام فى ملف إنجازات الدولة
أرقام فى ملف إنجازات الدولة

تمكين المرأة
تمكين المرأة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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