شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول تجربة سير على محور عمرو بن العاص الجديد.. دقيقتان من الثلاثينى للهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو لأول تجربة سير على محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

بدأت رحلة السير من منطقة الثلاثيني مرورا بشارع المحولات ترسا ثم شارع ترسا ثم شارع الشيخ أحمد نصر ثم التقاطع مع شارع الهرم ثم شارع المطبعة هرم وصولا إلى شارع الملك فيصل، حيث استغرقت الرحلة من الثلاثيني إلى شوارع ترسا والهرم وفيصل حوالي دقيقتين.

وأوضحت المحافظة أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بالمحافظة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يساهم فى خفضالتلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

يشمل المحور إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر «3 حارات مرورية بكل اتجاه»، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4.9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات «ترسا سابقا»).

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع، وتشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى حتى الربط مع شارع الهرم خلال شهر أكتوبر 2023، وتشغيل باقي المحور للربط مع القوس الشمالى للطريق الدائرى خلال شهر يناير 2024.