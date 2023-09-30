شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم السبت المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون بين الهيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . كان في استقبال المستشار رئيس الهيئة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا أبوالغيط عميد كلية القانون. وقد تبادل الطرفان تسليم الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً. حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار صلاح عبد الرؤوف محمد رئيس قطاع الإسكندرية أول.

المستشار هشام جمال الدين عبد اللطيف رئيس قطاع الإسكندرية ثان.

المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

المستشار محمد حسن الأمين العام .

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني .

والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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