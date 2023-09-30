شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن التحسن بقطاع التموين والتجارة الداخلية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية في مصر تطورات كثيرة على منذ 2014، حتى الآن، وفى النقاط التالية 12 معلومة عن التطوير شهده القطاع.

1. مليار 95.4 مليار جنيه لتحسين أداء القطاع خلال جنيه غلال 9 سنوات الماضية.

2. 130 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بالموازنة لعام 2022-2023 .

3. 63.3 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية .

4. 48.9 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز بالموازنة لعام 2022-2023 .

5. إصلاح منظومة دعم السلع التموينية والتحول إلى الدعم النقدي الشهري لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

6. القضاء على طوابير الخبز وحصول المواطنين عليه دون عناء وعلى مدار اليوم.

7. اتخاذ حزمة من تدابير الحماية لتأمين الغذاء بعد بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، تضمنت صرف حوافز توريد استثنائي، وتحددي أسعار بيع الخبز الحر، وزيادة المساحة المزروعة من القمح.

8. 94 صومعة إجمالي عدد صوامع القمح حتى عام 2022

9. 23.5 مليون بطاقة عدد البطاقات التموينية الذكية حتى عام 2022

10. 350% زيادة الدعم الموجهة للمواطن مع تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية

11. 31.1 ألف مخبز عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوي الجمهورية عام 2022.