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إلى أين وصل التطوير بملف الصناعة والتجارة في مصر ؟

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القاهرة - سامية سيد - شهد ملف الصناعة والتجارة في مصر تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، نرصده في النقاط التالية:

 

  • 128.2 مليار جنيه تم ضخهم لتحسين أداء قطاع التجارة والصناعة خلال التسع سنوات الماضية.
  • إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" عام 2022 لدعم وتوطين الصناعات الوطنية. 
  • تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية لعرض الفرص الاستثمارية في ٤ قطاعات صناعية رئيسية
  • إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع لمحلي عام ٢٠١٨ "بكل فخر صنع في مصر".
  • إطلاق حزمة من التعديلات التشريعية لدعم الصناعة في مصر، تضمنت ٤ قوانين رئيسية للصناعة
  • التوسع في بناء المناطق والمدن الصناعية المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف الصناعات.
  • 100.7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
  • 28.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية الصناعية خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
  • 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية بنهاية ٢٠٢٢.

الصناعة والتجارة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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