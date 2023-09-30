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"قطاع الكهرباء والطاقة في مصر" من العجز إلى الفائض والتصدير.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات ربط مع والأردن والعراق واليونان وقبرص والربط مع القارة الإفريقية، وشهد ملف الكهرباء والطاقة في مصر تطورا كبيرا حول القطاع من العجز إلى الزيادة والاتجاه للتصدير، وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل:

 

  • 1.79 تريليون جنيه لتتطوير قطاع الكهرباء 
  • ثانى أكبر دولة إنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا العام 2022
  • 39.8 مليون مشترك في شبكة الكهرباء بنهاية عام 2022.
  • 1.9 ميجاوات لكل نسمة هو متوسط نصيب الفرد من الكهرباء لعام 2022
  • 304.1% زيادة في نسبة الناتج المحلي لقطاع الكهرباء خلال 8 سنوات
  • إنشاء محطة بنبان" أكبر محطة طاقة شمسية في العالم
  • 164.2 مليار كيلووات/ ساعة إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة كل ساعة لعام 2022
  • 375 مشروع لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات 707 مليار جنيه
  • 6213 مشروع منفذ للطاقة المتجددة حتى عام 2022
  • 339% زيادة في قدرات مشروعات الطاقة المتجددة غير المائية

الكهرباء

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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