شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ستظل أقصر طريق لعبور السفن وليس لها بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة بصدد تحقيق زيادة جديدة في الدخل عن العام الماضي والرئيس السيسي متداخل في كل التفاصيل ومطلع على كل شيء، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث عن توقعه بتحقيق القناة 10.5 مليار دولار هذا العام ليس من فراغ خاصة وأنه مطلع على كل التفاصيل.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي له ذاكرة ومعلومات جيدة ومركز جدا ويستطيع التوقع ويعطينا توجيهات ودائما تكون صائبة ومتداخل في عمل الهيئة في كل المعلومات الواردة يوميا ونوفيه بالأرقام وأي تغيير يحدث في القناة.

وعن تأثر قناة السويس بإنشاء مشروع سكة حديد لنقل البضائع، قال: "من وقت قريب سألني الرئيس عن تأثر قناة السويس بهذه المشروعات وطمأنته بعدم تأثر القناة، وكل فترة بتطلع موجة عن طرق جديدة ولكن كلها ليست بديلة لقناة السويس وكلها حاجات بينية في الدول، وتظل قناة السويس هي أقصر وأمن طريق في العبور.

وأوضح، أن السكك الحديدية لن تتحمل الحاويات التي تتحملها السفن، مشيرا إلى أنه أيضا سيتم حمل البضائع إلى مراكب ثم تنزليها مرارة وفي هذا خطورة على البضائع، قائلا: "لا نقلل من قيمة أي مشروع ولكن حقنا نعمل توسيعات ونحافظ على السياسة التسويقية".