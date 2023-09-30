شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الاستثمارات في شبكة توزيع الطاقة بلغت 135 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستصبح لاعبا رئيسيا في مجال الهيدروجين الاخضر وزيادة شبكات الكهرباء التي تعمل بالطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور محمد شاكر، خلال عرض عمل وزارة الكهرباء بمؤتمر حكاية وطن، إلى عملهم على زيادة قدرات الشبكات لتستوعب الطاقات المتجددة الجديدة، ونظرهم الى رقمنة شبكات التوزيع بدلا من الطرق التقليدية، كما يسعون للتوسع في تكنولوجيات تخزين الطاقة، لافتا إلى أن الاستثمارات في شبكة توزيع الطاقة بلغت 135 مليار جنيه.

وتابع: مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وزيادة القدرة مع الاردن إلى 1100 ميجاوات، و300 ميجا وات القدرات للربط مع السودان حاليا، مفيدا بأن هناك 28 الف ميجا وات طلبت للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن العالم لديه ثقة في قدرة مصر لانتاج طاقة متجددة.