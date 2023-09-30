السيسي: عندنا 17 مليون مشترك يأخذوا الطاقة بأقل من ربع ثمنها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن العلاقة بين الاستقرار والدولة كدولة، علاقة عميقة وأصيلة حتى لا يكون هناك مشكلة في الطاقة أو التعليم أو الصحة".

وقال: واجهنا مشاكل كثيرة وقضايا تحكيم وتراجع إنتاجنا نتيجة أن شركات البترول أحجمت عن العمل في مصر، خلال فترة فيروس كورونا، والسبب هو عدم وجود طلب على البترول والغاز، ومع نهاية الأزمة وجدوا أنفسهم مخطئين في تقديرهم، وهذا الأمر ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله، ثم عادت بعدها حركة الاستكشافات.

وأضاف: علينا أن نتحمل، لأن وزارة الكهرباء لا تحصل على القيمة العادلة للكهرباء في مصر، فهناك 17 مليون مشترك في مصر يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها، وبالتالي فإن انقطاع الكهرباء، سببه أن وزارة البترول لا يمكن أن يعطي لوزارة الكهرباء بنفس الأسعار بينما هي تضاعفت على أرض الواقع، وإذا كنا نستخرج 1.7 مليون برميل مكافئ يوميا، فإن هذه الكمية ليست كافية لنا.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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