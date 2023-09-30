السيسي يحذر المصريين: "خلوا بالكم علشان هي بلدكم ودي اللعبة اللي بتتلعب عليكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ أن المواطنين لا يعلمون أسباب عدم وجود غاز أو بنزين أو سولار، قائلاً: (علشان ييجي لازم شركات تشتغل أو تنتج أو تجيبه من برا بالدولار، ومفيش فلوس نجيب بيها، وكل خطوة بتتعمل لها فعل وكل فعل رد فعل، وخلوا بالكم علشان هي بلدكم، ودي اللعبة اللي بتتلعب معاكم، وهي ازاي نخربها).

وأكمل رئيس الجمهورية: (كل حاجة نقدر نشتغل عليها ونخلصها كدولة، واحنا في حاجة لكل قدم غاز، والناس كلها عايزة تمشي تركب عربيتها وتشوف شغلها وحالها ملوش دعوة بما يحدث، كلام ظهر قالوا 60 شهر 5 سنين وممكن يبقوا 10 سنين كمان، ما هما بيقولوا بمعدلاتهم دي لما تيجي تشتغل البيروقراطية بتاعتنا، قولت للوزير أنا مسئول قدامك أحل لك أي مشكلة محلية تواجهك، ولما دخلنا الإنتاج دا في 28 شهر بدلًا من سنة، اترحمنا من فلوس كتير، كُنا بنستورد بيها الغاز، خصوصًا إن كان في التزامات مع أشقائنا زي الأردن، تديله غاز، والاتفاق دا كان يدخلنا تحكيم لأننا هنكون مالتزمناش بالاتفاق بتاعنا).

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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