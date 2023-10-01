شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 1/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 09: 4
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 7:59
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:13
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:10
وقت صلاة الظهر 12:32
موعد صلاة العصر 3:57 م
وقت صلاة المغرب 6:31 م
وقت صلاة العشاء 7:46 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:38 ص
موعد صلاة العصر 03: 4
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:50
مواقيت الصلاة فى
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