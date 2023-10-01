شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى بوزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئ بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع ، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية منظومة الرصد البيئى:

1- تحديد كميات مياه الصرف الزراعى التي يُمكن إعادة استخدامها فى ظل محدودية الموارد المائية في مصر.

2- مراجعة شبكات الرصد الحالية، والتوجيه بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها خاصة عند محطات الخلط.

3- وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

4- تطوير المعامل بالوزارة لدورها فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية.

5- التوجيه بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل والتنسيق بينها لتحقيق أقصي إستفاده من الإمكانيات الموجودة بها .

6- دراسة استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة لتسهيل قياس نوعية المياه .