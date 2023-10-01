برلمانى يصف دعوات مقاطعة الإنتخابات الرئاسية بالفاشلة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان دعوات قنوات الجماعات الإرهابية والمليشيات الإلكترونية المتطرفة للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم المشاركة فيها بالفاشلة.

وأعرب سليم؛ عن ثقته التامة فى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيكونون حريصين كل الحرص على المشاركة فى هذه الانتخابات لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى أطلقها فى جميع أنحاء البلاد

وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم إن مثل هذه الدعوات المشبوهة لا تلقى أى اهتمام من المصريين بل سيواجهوها بالمشاركة والرد عليها من أمام صناديق الانتخاب ليرى العالم عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة الديمقراطية وحقوقهم السياسية فى أروع صورها فى اختبارهم لرئيسهم بنزاهة وحيادية وذلك لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة واستكمال مواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية.

وأكد الدكتور محمد سليم الأهمية الكبيرة لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى هذه الانتخابات التى فى غاية الأهمية وتأتى فى توقيت بالغ الصعوبة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة مشيراً الى أن الرئيس السيسى هو الذى لديه القدرة والكفاءة فى قيادة الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة لمواجهة جميع التحديات والمشكلات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر وأشاد الدكتور محمد سليم بجميع الاجراءات التى الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا لنصوص القانون والدستور فضلا عن إعلان مواعيد فتح الترشح والطعون وإجراء الانتخابات والإعادة بما يضمن تحقيق التعددية والتنافسية بين المرشحين بما يعكس حرص الهيئة على الوقوف من جميع المرشحين على مسافة واحدة دون الانحياز لأحد منتقداً ما تتعرض له الهيئة من اتهامات وأكاذيب لا أساس لها على أرض الواقع خاصة أن المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى اداء هذه الهيئة رفيعة المستوى