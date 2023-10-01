شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات استغلال الأطفال فى التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات استغلال الأطفال فى التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات استغلال الأطفال فى التسول. وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات استغلال الأطفال فى التسول، بينما عارض 6% من القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات استغلال الأطفال فى التسول.

نتيجة استطلاع

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