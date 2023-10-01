شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط من حديد.. الشرطة المدرسية بالسعيدية الثانوية "التزام مشهود".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد في محافظة الجيزة، انتشرت الشرطة المدرسية منذ ساعات الصباح الباكر أمام بوابة وفناء مدرسة السعيدية الثانوية بنين في ظهور لافت، لتنظيم دخول الطلاب للمدرسة ومتابعة التزامهم بارتداء الزي المدرسي وتنظيم صفوفهم بالطابور المدرسي، لتحقيق النظام والانضباط مع أول يوم حضور.

وتوافد طلاب محافظة الجيزة، قبل قليل، على المدارس فى أول يومي دراسي لهم بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث استقبلت مدارس المحافظة الطلاب وسط أجواء مبهجة وذلك بحضور أسري كبير.

واستقبلت المدارس الطلاب، خاصة طلاب الصفوف (الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي)، وفقا لمواعيد حضور أول أسبوع دراسي الذي وضعته مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتنظيم الطلاب ومنع حدوث تكدس أول يوم حضور، استعداداً لتنظيم مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية.

وكان أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر عدة توجيهات لمدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن أمن وسلامة الطلاب والانضباط والالتزام الكامل منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي الجديد من أولويات المديرية ولا جلوس بالمكاتب.

نبه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على التأكد من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي، مشددا على مراجعة الأكشاك الكهربائية وأعمدة الإنارة الموجودة فى محيط المدارس ومخاطبة رؤساء الأحياء فى حال وجود أي خطر يهدد حياة الطلاب، وتأمين مداخل ومخارج المدارس وتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم مع مراعاة وجود مدة زمنية بين عملية دخول الطلاب وخروجهم وخاصة بالمدارس التى بها فترتين".

وشدد أشرف سلومة، على ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب وتسجيله إلكترونيًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين، فضلا عن متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد فى الطابور المدرسي وداخل الفصول وفقا للجدول المدرسى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.