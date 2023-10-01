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شكرا لقرائتكم خبر عن همة ونشاط بطابور الصباح فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
واستقبلت المدرسة الطلاب وسط أجواء مبهجة وحضور لافت لطلاب الشرطة المدرسية، والذين حرصوا على الانتشار أمام بوابة وفناء المدرسة منذ ساعات الصباح الباكر، لتنظيم دخول الطلاب للمدرسة ومتابعة التزامهم بارتداء الزي المدرسي وتنظيم صفوفهم بالطابور الصباحي؛ لتحقيق النظام والانضباط في أول يوم حضور.
يُذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجه المدارس بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم، منبهاً على الاهتمام بالإشراف اليومي وضرورة تفعيل خطة عملية للطوارئ بالمدارس وتنفيذها في حال حدوث أي مكروه.
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الإذاعة المدرسية بمدرسة السعيدية تحتفى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر (2)
طابور الصباح فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة (1)
طابور الصباح فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة (2)
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