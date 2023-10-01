شكرا لقرائتكم خبر عن همة ونشاط بطابور الصباح فى مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، قبل قليل، مراسم طابور الصباح لأول يوم حضور بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، حيث ردد الطلاب النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وأدوا تحية العلم وتمارين الصباح، وسط حضور لافت لطلاب الشرطة المدرسية.

واستقبلت المدرسة الطلاب وسط أجواء مبهجة وحضور لافت لطلاب الشرطة المدرسية، والذين حرصوا على الانتشار أمام بوابة وفناء المدرسة منذ ساعات الصباح الباكر، لتنظيم دخول الطلاب للمدرسة ومتابعة التزامهم بارتداء الزي المدرسي وتنظيم صفوفهم بالطابور الصباحي؛ لتحقيق النظام والانضباط في أول يوم حضور.

يُذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجه المدارس بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم، منبهاً على الاهتمام بالإشراف اليومي وضرورة تفعيل خطة عملية للطوارئ بالمدارس وتنفيذها في حال حدوث أي مكروه.