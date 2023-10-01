شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يفتتح غدا ملتقى توظيف يوفر 9 آلاف و220 فرصة عمل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح غدا الإثنين، 2 أكتوبر 2023، بمحافظة الإسكندرية، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة،وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ومشاركة 31 شركة خاصة.

ويتابع الوزير خلال جولته، عملية استخراج كعب عمل إليكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المقدمة للمواطن، كما يشهد أيضا فيلم تسجيلي عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الأسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة أح الفنادق لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما سيشهد الوزير فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة،وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة .

ودعا وكيل مديرية العمل بالمحافظة محمد كمال، شباب محافظة الأسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو:https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index ، ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار : ،وكذلك دعاهم للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبه من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج ،والموقف من التجنيد.