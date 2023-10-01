شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المدرسية بمدرسة السعيدية الثانوية تحتفى بذكرى انتصارات حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الإذاعة المدرسية بمدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/2024 - بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور لافت ومنتظم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشهد محيط المدارس بمحافظة الجيزة أعمال نظافة مكثفة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إضافة لأعمال دهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، علاوة على تشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح.

ووجه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المدارس بالاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة تشجيع الطلاب على اكتساب مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي وخلق ثقافة روح الفريق وتنظيم المسابقات والأنشطة التى من شأنها اكتساب الطلاب الشخصية السوية والتأكيد على تفعيل حصة الريادة داخل الفصول.