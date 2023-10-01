شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غطاء سحابى الآن وأجواء معتدلة مع بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت هيئة الأرصاد إلى تواجد غطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، منوهة إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.
وقالت الهيئة إنه من المتوقع اليوم الأحد فرص لسقوط أمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
واليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية:
-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية.
-السواحل الشمالية 29 درجة مئوية.
-جنوب سيناء 38 درجة مئوية.
-شمال الصعيد 34 درجة مئوية.
-جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.
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