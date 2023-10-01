شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مرتفع للتلاميذ فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفصول اليوم الأحد فى ثانى أيام العام الدراسى الجديد 2023,2024، حضورا مرتفعا للتلاميذ، حيث ارتفعت نسبة الحضور بين الطلاب فى الصفوف الأولى، مع بدء تنفيذ خطة شرح المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد، وتابع محمد سعد مدير مدرسة دار الحنان انتظام وحضور الطلاب موجها بحسن معاملة الطلاب ومشاركة الطلاب أثناء الدراسة لتحقيق التعليم التفاعلي بين الطالب والمعلم.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد قائلا: زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما وادعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.