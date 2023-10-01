شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الجيزة ينتظمون فى فصولهم بأول يوم دراسى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم طلاب محافظة الجيزة، قبل قليل، في فصولهم الدراسية، بأول يوم دراسي لهم، حيث خرج الطلاب متوجهين إلى المدارس باكرا برفقة أولياء أمورهم، حريصين على أداء مراسم طابور الصباح من ترديد للنشيد الوطنى وتحية العلم، والانتظام في حصصهم الدراسية.

وتنفيذا لتعليمات الوزارة للاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، انتهت المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم من أعمال الصيانة وتجهيز الفصول الدراسية ودهان الأبواب والأسوار ورفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب، علاوة على توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس ومتابعة الحصص الدراسية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانيات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة وقيام الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حددت مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2023 / 2024، وذلك لتنظيم عملية الدخول ومنع حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، وذلك على النحو الآتي: يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، ويوم الإثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.