شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتجنيس 42 مواطنا بجنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1711 لسنة 3023، بالسماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1712 لجلسة 3023 بشأن السماح لـ21 مواطنا بالتجنيس بجنسيات أجنبة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

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