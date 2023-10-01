ضبط 11 عنصرًا إجراميًا في مداهمة على تجار المخدرات في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط الآتي:-

▪️ مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – ميزان حساس).

▪️ مديرية أمن كفرالشيخ

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2.600 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- 2 سلاح أبيض).

▪️ مديرية أمن الأقصر

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

▪️ مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدري "الحشيش، البانجو" 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

▪️ مديرية أمن المنيا

ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.