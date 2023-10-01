أخبار مصر

أمن المنافذ: ضبط 22 قضية متنوعة.. وتنفيذ 203 حكمًا قضائيًا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 1 قضية (بضائع أجنبية الصنع).
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 22 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 2249 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 203 حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا